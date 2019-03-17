Казахстан решил сократить добычу нефти вслед за Саудовской Аравией

Глава минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев объявил о намерении республики сократить добычу нефти в апреле на 300 тыс. баррелей в сутки из-за плановых ремонтных работ на месторождениях Кашаган, Карачаганак и Тенгиз.

По словам Бозумбаева, Казахстан уже сократил добычу нефти на 130 тыс. баррелей в сутки. «Сегодня саудовский министр сказал, что они усилят. Вот и у нас в апреле будет еще больше – выйдем на минус 300 тыс.», – сказал глава минэнерго Казахстана, слова которого приводит ТАСС.

Ранее в воскресенье министры нефти Саудовской Аравии и Ирака Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех и Тамер аль-Гадбан объявили о намерении снизить добычу этого ресурса в апреле 2019 года на фоне сделки ОПЕК+.

Напомним, в среду Бозумбаев в кулуарах отраслевой конференции CERAWeek в Хьюстоне сообщил, что с середины марта республика намерена сократить добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки в связи с ремонтными работами на месторождениях Кашаган и Карачаганак.