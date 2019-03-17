Эр-Рияд и Багдад решили снизить добычу нефти на фоне сделки ОПЕК+

Министры нефти Саудовской Аравии и Ирака Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех и Тамер аль-Гадбан объявили о намерении снизить добычу этого ресурса в апреле 2019 года на фоне сделки ОПЕК+.

По словам министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии, в марте – апреле Эр-Рияд ожидает снижение добычи до уровня 9,8 млн баррелей в сутки, передает ТАСС.

«В апреле даже на 100 тыс. баррелей в сутки ниже, чем в марте. И экспорт в эти два месяца будет ниже 7 млн баррелей в сутки. То есть мы снова очень ограничили наши поставки», – сказал Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех.

Тем временем Тамер аль-Гадбан сообщил, что Ирак, который является вторым производителем нефти в ОПЕК, уже снизил экспорт на 220 тыс. баррелей в сутки по сравнению с февралем и в апреле намерен усилить сокращение добычи.

«Неважно о каких месторождениях идет речь. Но сокращение будет на проектах, где работает национальная компания, но и на наших сервисных контрактах», – сказал министр Ирака.

Напомним, в пятницу цены на нефть показали слабый рост в ожидании дефицита предложения.

Ранее министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что с середины марта республика намерена сократить добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки в связи с ремонтными работами на месторождениях Кашаган и Карачаганак.