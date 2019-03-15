Цены на нефть показали слабый рост в ожидании дефицита предложения

Мировые цены на нефть в пятницу утром слабо растут в ожидании, что на рынке появится небольшой дефицит предложения нефти на фоне усилий стран ОПЕК по сокращению добычи, санкций США против Ирана и Венесуэлы, следует из данных торгов.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на 7.42 мск росла на 0,03% – до 67,25 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов нефти WTI росла на 0,02% – до 58,62 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Участники торгов реагируют на мартовский доклад ОПЕК. Из него следует, что в феврале ОПЕК сократила добычу нефти на 221 тыс. баррелей в сутки в месячном выражении – до 30,549 млн баррелей в сутки. По сравнению с октябрем 2018 года страны участники соглашения ОПЕК снизили добычу суммарно на 857 тыс. баррелей в сутки против обещанных 812 тыс., перевыполнив условия сделки на 6%.

Одновременно был повышен прогноз роста предложения на рынке нефти от стран вне ОПЕК на 0,06 миллиона баррелей в сутки, до 2,24 млн баррелей в сутки.

Сырьевой аналитик Saxo Bank Оле Хансен пояснил, что рост цен на нефть происходит на фоне сокращения добычи стран ОПЕК и на фоне ситуации в Венесуэле.

Накануне нефть также дорожала на фоне снижения опасений переизбытка сырья на рынке под влиянием снижения запасов в США и ситуации в Венесуэле.