Нефть подорожала на фоне снижения запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром растут на фоне снижения опасений переизбытка сырья на рынке под влиянием снижения запасов в США и ситуации в Венесуэле.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,38% – до 67,81 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,26%, составив 58,41 доллара за баррель, передает РИА «Новости».