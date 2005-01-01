Казахстан решил сократить добычу нефти из-за ремонта скважин

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев в кулуарах отраслевой конференции CERAWeek в Хьюстоне сообщил, что с середины марта республика намерена сократить добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки в связи с ремонтными работами на месторождениях Кашаган и Карачаганак.

По словам министра, такое снижение добычи позволит Казахстану уже в марте выполнить свою квоту в рамках сделки ОПЕК+, а в апреле перевыполнение может составить 2,5 раза от запланированного уровня, передает ТАСС.

Накануне нефть подорожала на снижении добычи странами ОПЕК+.

Соглашение о сокращении добычи нефти страны – экспортеры нефти (ОПЕК+) впервые заключили в ноябре 2016 года, с тех пор его действие неоднократно продлевалось.

В декабре 2018 года страны ОПЕК+ договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. При этом страны ОПЕК решили сократить добычу на 800 тыс. баррелей в сутки, а остальные страны – в сумме на 400 тыс. баррелей. Россия, в частности, снизит добычу на 228 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, в конце февраля президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд высоко оценили взаимодействие на международных энергетических рынка.