Нефть подорожала на снижении добычи странами ОПЕК+

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром растут на фоне сокращения добычи странами ОПЕК+, которое уменьшает риск переизбытка сырья на рынке.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,17% – до 66,69 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,33%, составив 56,98 доллара за баррель, передает РИА «Новости».