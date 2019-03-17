Google ответил на обвинения Трампа

Американская корпорация Google отвергла обвинения президента США Дональда Трампа в том, что она якобы сотрудничает с китайской армией.

«Мы не работаем с китайской армией. Мы работаем с правительством США, в том числе с министерством обороны, во многих областях, включая кибербезопасность, набор персонала и здравоохранение», – передает ТАСС слова представителя Google.

Ранее Трамп обвинил Google в помощи китайским военным, а также в содействии кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон на выборах 2016 года.