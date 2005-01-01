Стала известна реакция бывшего мужа Началовой на ее смерть

Бывший супруг певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской сообщил, что узнал о смерти артистки из СМИ.

«Соболезнования родным, близким. Конечно, это большое горе для всех. Я первый раз от вас эту информацию узнал. Для меня это шок», – рассказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта после операции на 39-м году жизни.