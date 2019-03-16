В Boeing собрались до конца месяца обновить ПО для самолетов 737 MAX

Американская компания Boeing собирается выпустить обновленное программное обеспечение (ПО) для систем, применяемых в ее самолетах Boeing 737 MAX, в течение 7-10 дней.

Агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники сообщает, что речь идет об обновлении противостопорной системы и дисплеев для пилотов, передает ТАСС.

До этого компания заявляла о намерении представить обновленное ПО для самолетов этой модели, однако точные сроки не указывались. В заявлении Boeing тогда отмечалось, что в течение нескольких месяцев после падения первого самолета Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air в компании «разрабатывали модификации программного обеспечения для управления полетом Boeing 737 Max».

Напомним, правительственная подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу рекомендовала «Победе» подумать о закупке российских самолетов МС-21 вместо Boeing 737-MAX. В Аэрофлоте допустили возможность отказа от закупок Boeing-737 MAX 8.

Однако пока ни одна российская компания не объявляла об отказе от поставок самолетов Boeing-737 Max.

При этом различные авиакомпании мира прекратили эксплуатацию порядка 75% Boeing-737 MAX, имеющихся в авиапарках.

Напомним, судно авиакомпании Ethiopian Airlines со 157 пассажирами на борту разбилось 10 марта в Эфиопии. Это вторая катастрофа лайнера за пять месяцев.