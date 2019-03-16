В Boeing собрались до конца месяца обновить ПО для самолетов 737 MAX

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Как Крым строит свой бизнес в России

Симферопольский бизнесмен признался, что открытие завода по розливу питьевой воды – это была его детская мечтаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией претерпел серьезные изменения в правовом поле. Однако предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Крымские бизнесмены рассказали, с какими трудностями столкнулись и какие возможности открыли для себя за эти годы.  Подробности...
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Политику хотят снять с ручного управления с помощью KPI

Технологии управления нуждаются в «апгрейде»Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Государство взяло курс на повышение эффективности управления. Как практики, принятые в бизнесе, могут повысить качество работы чиновников, а также возможность нематериальной мотивации госуправленцев обсудили в Москве ведущие политологи и эксперты. Подробности...
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За «Лидеров России» началась серьезная борьба

В Сочи стартовал финальный этап престижного конкурса управленцевФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
«Самый главный инструмент изменения мира – это ты сам. Простой тезис: хочешь изменить мир – начни с себя, забудь про любые изменения вокруг», – посоветовал финалистам конкурса «Лидеры России» глава Сбербанка Герман Греф. Он и другие видные управленцы дали старт заключительному этапу соревнований будущих руководителей страны. Церемония открытия соревнований состоялась в Сочи. Подробности...
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Бойню в новозеландских мечетях устроили поклонники грузинских царей и русских адмиралов

Кровавая бойня в Новой Зеландии вскрыла серьезные процессы в трансформации обществаФото: Mark Baker/AP/ТАСС
В результате атаки террористов на мечети в Новой Зеландии убиты полсотни человек, десятки раненых. Главный исполнитель самого крупного теракта в истории благополучной страны приехал из соседней Австралии, а сам себя считает продолжателем легендарных военачальников, которые громили турок-османов на полях сражений. Какими были истинные мотивы стрелка? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Новозеландский террор начался в Сети

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Перед миром остро стоит необходимость пересмотра норм безопасности. История не знает сослагательного наклонения, но если бы стрим-каналы, где велась трансляция, были оперативно заблокированы, пошел бы террорист на преступление? Подробности...
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Либералы готовы праздновать новый 37-й год

Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
Российская интеллигенция ждет новых репрессий, она пестует исторический параллелизм, в котором идентифицирует себя с жертвами. Пытается подражать им в пассивности и ожидании того, что за ними придут. Подробности...
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Мир на глазах теряет «американскую мечту»

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Крах Советского Союза повлек без преувеличения катастрофические последствия на огромной части земного шара. Если Штаты в том или ином виде последуют по его стопам, мало не покажется всей планете. Подробности...
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            В Boeing собрались до конца месяца обновить ПО для самолетов 737 MAX

            16 марта 2019, 08:32

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Американская компания Boeing собирается выпустить обновленное программное обеспечение (ПО) для систем, применяемых в ее самолетах Boeing 737 MAX, в течение 7-10 дней.

            Агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники сообщает, что речь идет об обновлении противостопорной системы и дисплеев для пилотов, передает ТАСС.

            До этого компания заявляла о намерении представить обновленное ПО для самолетов этой модели, однако точные сроки не указывались. В заявлении Boeing тогда отмечалось, что в течение нескольких месяцев после падения первого самолета Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air в компании «разрабатывали модификации программного обеспечения для управления полетом Boeing 737 Max».

            Напомним, правительственная подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу рекомендовала «Победе» подумать о закупке российских самолетов МС-21 вместо Boeing 737-MAX. В Аэрофлоте допустили возможность отказа от закупок Boeing-737 MAX 8.

            Однако пока ни одна российская компания не объявляла об отказе от поставок самолетов Boeing-737 Max.

            При этом различные авиакомпании мира прекратили эксплуатацию порядка 75% Boeing-737 MAX, имеющихся в авиапарках.

            Напомним, судно авиакомпании Ethiopian Airlines со 157 пассажирами на борту разбилось 10 марта в Эфиопии. Это вторая катастрофа лайнера за пять месяцев.


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