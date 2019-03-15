В Москве сгорели сокровища музея имени Андрея Рублева

В Москве из-за пожара на складе лакокрасочных изделий на Первой Магистральной улице, который случился в минувшие выходные, сгорели экспонаты научно-вспомогательного фонда музея имени Андрея Рублева.

В частности огонь уничтожил 62 копии древних фресок Феофана Грека и копию алтаря храма Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря в натуральную величину, передает Рен ТВ.

В связи с тем, что оригиналы прежде были утрачены, эти экспонаты часто вывозили на зарубежные выставки. Отмечается, что они всегда пользовались большой популярностью.

Руководство музея находится на месте пожара. Некоторые источники сообщают, что уничтоженные пожаром экспонаты не были внесены в государственный музейный фонд.

По данным РИА «Новости», в складском трехэтажном здании, в котором хранилась печатная продукция музея, в воскресенье произошел пожар. Его площадь составила около 2 тыс. квадратных метров. Огонь ликвидировали при помощи вертолета.