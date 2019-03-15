Патриарх Кирилл попросил передать музей Рублева РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил Росимущество передать РПЦ музей им. Андрея Рублева на территории Спасо-Андроникова монастыря, сообщил директор музея Михаил Миндлин.

«Нам известно, что патриарх обратился в Росимущество, что церкви могут передать здания Спасо-Андроникова монастыря, где располагается наш музей», – цитирует Миндлина ТАСС.

Директор учреждения уверен, что такой необходимости нет, так как музей взаимодействует с церковными структурами.

«Представители церковного сообщества периодически принимают участие в проектах музея, причем самые различные представители церковного сообщества. Музей оказывает содействие церковному сообществу во временном предоставлении предметов искусства и так далее. Поэтому мы не очень понимаем, зачем это нужно, несмотря на наше активное сотрудничество с различными центрами церковного сообщества и церковными структурами», – пояснил Миндлин.

По его словам, приоритетом должно стать сохранение музея. Он отметил, что учреждение сотрудничает с Троице-Сергиевой Лаврой по атрибуции и репрезентации памятников церкви, с кабинетом церковно-археологического искусства при Московской православной духовной академии РПЦ.

«Нам кажется, сохранение музея для церкви важнее, чем его изгнание из стен бывшего Спасо-Андроникова монастыря», – отметил Миндлин.

Ансамбль Андроникова монастыря относится к объектам культурного наследия федерального значения, в него включены части стен и башен XVII-XVIII веков, здание бывшего духовного училища 1810-1814 годов, Спасский собор начала XV века, Церковь Михаила Архангела 1691 года, усыпальница бояр Лопухиных.

Музей располагается в бывшей трапезной.