Кремль прокомментировал желание РПЦ получить музей Рублева

В Кремле пока не выработали позицию по ситуации с возможной передачей Музея им. Андрея Рублева Русской православной церкви, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Тема достаточно новая, поэтому какой-то позиции здесь не сформулировано. Кроме того, там есть музейные объекты, конечно, это нужно учитывать при рассмотрении этого вопроса», – передает его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что патриарх Кирилл попросил Росимущество передать РПЦ музей им. Андрея Рублева на территории Спасо-Андроникова монастыря. Директор учреждения считает, что в этом нет необходимости, и считает в этой ситуации приоритетом сохранение музея.