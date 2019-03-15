Новые ЗРС заступили на боевое дежурство в Калининградской области

Новый комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Калининградской области, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

«В Калининградской области расчеты зенитных ракетных комплексов нового поколения С-400 заступили на боевое дежурство по охране воздушных рубежей самого западного региона страны», – передает слова представителя пресс-службы ТАСС.

Перед выходом на первое боевое дежурство в зенитно-ракетном полку соединения ПВО флота прошла торжественная церемония.

Об усилении противовоздушной обороны Калининградской области стало известно в начале марта. Зенитная ракетная система С-400 поступила на Балтийский флот с полигона Капустин Яр, предварительно успешно пройдя начальные боевые стрельбы.



Ранее сообщалось, какие убытки понесет Россия после уничтожения ракет для С-400, отправленных в Китай.

