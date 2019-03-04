Полк С-400 усилил ПВО в Калининградской области

Противовоздушную оборону Калининградской области усилили полком системы С-400 «Триумф», сообщила пресс-служба Балтийского флота.

В сообщении указывается, что «противовоздушная оборона Калининградской области усилена полковым комплектом зенитной ракетной системы дальнего действия С-400 «Триумф», который поступил на Балтийский флот в рамках государственного оборонного заказа», передает РИА «Новости».

Система прибыла с полигона Капустин Яр в Астраханской области после успешных боевых стрельб.

ЗРК заступит на боевое дежурство уже к концу следующей недели.

Ранее сообщалось, что на юге России стартовали масштабные учения войск ПВО.