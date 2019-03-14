Подсчитаны убытки России из-за потери отправленных в Китай ракет для С-400

ЗРК С-400 «Триумф», предназначенные для поставок в Китай и уничтоженные после того, как перевозившее их судно попало в шторм, были застрахованы не целиком, пишут СМИ.

Входящий в состав Ростеха «Рособоронэкспорт» в декабре 2017 года заключил договор страхования с «Независимой страховой группой» (НСГ) на 346 млн долларов (порядка 19,9 млрд рублей по курсу на тот момент), сообщает «Фонтанка».

По данным издания, полис был выдан на одну партию груза, а на борту судна находились еще две партии, не включенные в страховку.

Отмечается, что после инцидента со штормом НСГ выплатила «Рособоронэкспорту» всего 31,7 млн рублей, что равно около 0,15% от страховой суммы.

Напомним, гендиректор Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что «судно, которое везло ракеты, попало в шторм». Пришлось «все ракеты уничтожить» и изготавливать новые.

Позднее директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов сообщал, что изготовитель систем ПВО С-400 концерн «Алмаз-Антей» получает страховое возмещение за ракеты.