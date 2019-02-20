«Алмаз-Антей» начал получать страховку за поврежденные ракеты для С-400

Изготовитель систем ПВО С-400 концерн «Алмаз-Антей» получает страховое возмещение за ракеты, поврежденные при транспортировке в Китай, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.

Он заверил, что контракт выполняется в соответствии с планом, от графика поставки не отстают, передает РИА «Новости».

«Форс-мажорные обстоятельства не повлияли и не повлияют на реализацию контракта», – заявил Кладов, добавив, что страховка для каждой партии техники оформляется на полную стоимость.

Кладов подчеркнул, что груз был поврежден «по вине компании-перевозчика».