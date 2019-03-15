Названа точная дата наступления весны в Москве

Синоптики рассказали, что тепло опаздывает в столицу, настоящую весну не стоит ждать раньше 25 марта.

«План по осадкам март уже практически выполнил, там 35 миллиметров должно быть, а выпало уже больше 30 миллиметров, то есть осталось немного. Поэтому вторая половина марта будет отличаться от первой, осадков будет меньше, солнца будет больше, и хотя весна из-за больших запасов снега немного запаздывает, но процессы в конце марта уже будут весенними – это середина третьей декады, примерно 25 марта», – передает РИА «Новости» со ссылкой на синоптика «Фобос».

В центре также рассказали, что существует понятие фенологической весны. Обычно эта дата связывается с прилетом грачей на поля в поисках пищи. Это происходит примерно 14-15 марта.

«Однако в этом году запасы снега примерно в полтора раза превышали обычную норму, и сейчас на полях слой снега ещё около 20-30 сантиметров, поэтому фенологическая весна опаздывает. Хотя температура воздуха сейчас близка к климатической норме», – добавил эксперт.

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