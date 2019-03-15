Синоптики рассказали о погоде в Москве

В пятницу, 15 марта, в столичном регионе будет облачно с прояснениями, в Московской области местами пройдет небольшой снег, ожидается гололедица, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, в Москве в пятницу будет от 2 до 4 градусов тепла, в Подмосковье воздух прогреется до 5 градусов. Ветер южный, 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба.