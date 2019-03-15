Суд приостановил строительство завода по выпуску питьевой воды на Байкале

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15 марта, пятница  |  Последнее обновление — 10:41  |  vz.ru
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Почему россияне стали больше тратить

Россияне отказываются от покупок предметов роскоши и деликатесовФото: Максим Григорьев/ТАСС
Средний чек россиян за один поход в магазин оказался рекордным в феврале. Чек вырос на целых 2,3%. Такого месячного роста ни разу не наблюдалась в последние годы. Чем же объясняется увеличение расходов россиян и чего ждать дальше? Удалось ли преодолеть кризис потребления?  Подробности...
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Пять послекрымских лет сделали Россию сильнее

Последний раз президент США был на русской земле в сентябре 2013-го – на саммите «Большой двадцатки»Фото: Dmitry Lovetsky/AP/ТАСС
Пять лет назад, после присоединения Крыма к России, началось открытое противостояние нашей страны и Запада. Оно назревало и до тех событий, а после «русской весны» лишь прорвалось наружу. Самой заметной формой конфликта является война санкций, но в основе всего лежит геополитический и даже цивилизационный конфликт России и Запада. Что показали истекшие пять лет? Подробности...
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За «Лидеров России» началась серьезная борьба

В Сочи стартовал финальный этап престижного конкурса управленцевФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
«Самый главный инструмент изменения мира – это ты сам. Простой тезис: хочешь изменить мир – начни с себя, забудь про любые изменения вокруг», – посоветовал финалистам конкурса «Лидеры России» глава Сбербанка Герман Греф. Он и другие видные управленцы дали старт заключительному этапу соревнований будущих руководителей страны. Церемония открытия соревнований состоялась в Сочи. Подробности...
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Шведы ищут повод для высылки российского дипломата

Посол в Стокгольме Виктор Татаринцев вынужден реагировать на страхи шведов перед РоссиейФото: facebook.com/RusEmbassySweden/
Посол РФ в Стокгольме Виктор Татаринцев был вызван в МИД Швеции. Предположительно речь шла о возможной высылке российского дипломата, обвиняемого шведами в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом (проще говоря, в шпионаже). Почему правительство Швеции просто не может объявить российского дипломата персоной нон грата?  Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Мир на глазах теряет «американскую мечту»

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Крах Советского Союза повлек без преувеличения катастрофические последствия на огромной части земного шара. Если Штаты в том или ином виде последуют по его стопам, мало не покажется всей планете. Подробности...
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Брексит как бесконечное «безумное чаепитие»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Выход из ЕС без сделки – ни в коем разе. Выход с мэевской сделкой – плохо. Второй референдум – хрена лысого, люди уже сказали свое слово. Давайте попросим отсрочки и будем еще полгода толочь воду в ступе. Подробности...

«Очередная» российская катастрофа отменяется

Павел Данилин, политолог
Джордж Сорос России, конечно, никакой не друг, но и он сегодня признает, что путинская Россия – это всерьез и надолго. Запад, похоже, все больше убеждается, что Путин – национальный лидер – органическая часть нации, выразитель ее чаяний. Подробности...
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            Суд приостановил строительство завода по выпуску питьевой воды на Байкале

            15 марта 2019, 09:31

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Строительство завода по выпуску питьевой воды в поселке Култук на берегу Байкала приостановлено по решению суда, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

            «Строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук Слюдянского района приостановлено с 15 марта до устранения выявленных в ходе проверок нарушений. Суд удовлетворил соответствующий иск Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры», – сообщается на сайте правительства.

            Отмечается, что проверка показала, что предприятие «АкваСиб» нарушило требования федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления». При обследовании территории завода были найдены следы нефтепродуктов, отходы производства.

            «Разрешение на проведение ООО «АкваСиб» земляных работ по снятию почвенного грунта для обустройства траншей под водоводы на момент проверки не было предоставлено. Выяснилось, что были нарушения и на этапе общественных слушаний по строительству этого завода, а также в ходе проведения государственной экологической экспертизы», – отметили в правительстве.

            Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации со строительством завода на берегу Байкала, которое экологи считают прямой угрозой уникальному озеру.

            Строительство на берегу Байкала в иркутском поселке Култук началось с января. На заводе будут разливать воду. Уже в марте надзорные органы обнаружили на месте стройки следы разлива нефтепродуктов, а по периметру площадки – груды строительного мусора.

            Завод строит компания ООО «АкваСиб», проект ориентирован на рынок сбыта готовой продукции в Китае, инвестором выступает китайская Дацинская водная компания. Объем инвестиций оценивается в 1,5 млрд рублей, проектная мощность – 528 тыс. литров воды в сутки, ввод в эксплуатацию был намечен на 2021 год.


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