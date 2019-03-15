Суд приостановил строительство завода по выпуску питьевой воды на Байкале

Строительство завода по выпуску питьевой воды в поселке Култук на берегу Байкала приостановлено по решению суда, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

«Строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук Слюдянского района приостановлено с 15 марта до устранения выявленных в ходе проверок нарушений. Суд удовлетворил соответствующий иск Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры», – сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что проверка показала, что предприятие «АкваСиб» нарушило требования федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления». При обследовании территории завода были найдены следы нефтепродуктов, отходы производства.

«Разрешение на проведение ООО «АкваСиб» земляных работ по снятию почвенного грунта для обустройства траншей под водоводы на момент проверки не было предоставлено. Выяснилось, что были нарушения и на этапе общественных слушаний по строительству этого завода, а также в ходе проведения государственной экологической экспертизы», – отметили в правительстве.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации со строительством завода на берегу Байкала, которое экологи считают прямой угрозой уникальному озеру.

Строительство на берегу Байкала в иркутском поселке Култук началось с января. На заводе будут разливать воду. Уже в марте надзорные органы обнаружили на месте стройки следы разлива нефтепродуктов, а по периметру площадки – груды строительного мусора.

Завод строит компания ООО «АкваСиб», проект ориентирован на рынок сбыта готовой продукции в Китае, инвестором выступает китайская Дацинская водная компания. Объем инвестиций оценивается в 1,5 млрд рублей, проектная мощность – 528 тыс. литров воды в сутки, ввод в эксплуатацию был намечен на 2021 год.