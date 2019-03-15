Появилось видео полета бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем

В Сети опубликовано видео полета двух дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС над нейтральными водами акватории Черного моря.

Ролик был опубликован в аккаунте телеканала «Звезда» на YouTube.

Накануне дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Черного моря. Они «преодолели около 4,5 тыс. километров и находились в воздухе более пяти часов».