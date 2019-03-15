Появилось фото черного ящика рухнувшего в Эфиопии Boeing

В социальных сетях появилась фотография одного из черных ящиков самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате крушения которого погибли 157 человек.

Снимок опубликовало Французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации на своей странице в Twitter. Судя по фото, бортовой самописец получил повреждения при крушении.

Напомним, 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпел крушение, в результате которого погибли 157 человек. Происшествие стало второй менее чем за полгода катастрофой с самолетами новейшей и самой раскупаемой в истории американской корпорации серии самолетов. Многие страны, включая Россию, запретили полеты данных моделей.

Американская корпорация Boeing приняла решение приостановить поставки своих самолетов модели 737 MAX.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Boeing может не пережить новую авиакатастрофу.