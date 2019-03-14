Украинские силовики задержали советника Арсена Авакова

Служба безопасности Украины задержала советника руководства Министерства внутренних дел, сообщает пресс-служба ведомства.

Советник был задержан в Киеве во время получения взятки в 30 тыс. долларов, говорится на сайте СБУ.

Сообщается, что задержанный при содействии одного из следственных управлений Национальной полиции потребовал указанную сумму от владельцев киевских ломбардов. В обмен за вознаграждение советник обещал поспособствовать прекратить уголовные дела в отношении работников ломбардов.

В настоящее время силовики проводят следственные действия в квартирах и офисах фигурантов дела. Решается вопрос об объявлении советнику подозрения в преступлении, предусмотренного статьей «Злоупотребление влиянием».

В феврале в Киеве за антибандеровские выкрики был арестован украинский полицейский.