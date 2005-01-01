Эксперт: Крымский консенсус сохраняется и пять лет спустя

«То что мы называем крымским консенсусом – а это ценность суверенитета, ценность национализации элит – за эти годы не потерял ничуть в своей значимости», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя результаты соцопросов, проведенных в пятую годовщину «крымской весны».

«Крымский консенсус не потерял свою актуальность», – подчеркнул директор Центра политического анализа Павел Данилин.

В четверг Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования о том, как жители Республики Крым относятся к воссоединению Крыма с Россией. Подавляющее большинство опрошенных – 93% положительно оценивают результат «крымской весны». Если бы референдум о вхождении в состав России состоялся сейчас, 89% опрошенных заявили о том, что и при повторном голосовании поддержали бы возвращение «в родную гавань». Только 3 процента проголосовали бы за сохранение крымской автономии в составе Украины.

«Таким был результат опроса, проведенного в Крыму ВЦИОМ, а Фонд «Общественное мнение» провел еще и всероссийский опрос на ту же тему», – отметил Данилин.

«В частности, исследование ФОМ показало, что примерно 79% опрошенных россиян поддерживают присоединение Крыма, и только 6% говорят о том, что это присоединение было ненужным, у 15% нет мнения. Мы видим те же цифры, что и демонстрировались в ходе «крымской весны», когда уровень поддержки главы государства подскочил и достиг известной отметки в 86%», – констатировал эксперт.

По оценке Данилина, если мы говорим о внешнем контуре российской политики, именно о том, что мы называем крымским консенсусом – а это ценность суверенитета, ценность консолидации нации, ценность национализации элит – то, безусловно этот консенсус сохраняется».

Как известно, Крым и Севастополь вошли в состав России после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота в Киеве. 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.