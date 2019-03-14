Полиция отреагировала на данные об изъятии 2 млрд рублей во время рейдов по рынкам

Полиция Москвы опровергла сведения об изъятии 2 млрд рублей и оборудования для майнинга во время рейдов на рынке «Садовод» и в торговом центре «Москва», сообщили в пресс-службе московского ГУМВД.

«Сообщения, размещенные в некоторых СМИ о том, что на территории некоторых рынков города Москвы полицейскими проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства в сумме более 2 млрд рублей, а также оборудование для майнинга криптовалют, не соответствуют действительности», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

Также в полиции добавили, что полицейские проводили проверку в местах массового скопления иностранцев в рамках работы по контролю за соблюдением миграционного законодательства, по всем выявленным нарушениям организовано принятие мер.

Напомним, на этой неделе сотрудники полиции и Росгвардии провели рейд по продовольственному рынку «Садовод» и ТЦ «Москва». В ходе рейда были задержаны десятки мигрантов.

СМИ сообщали, что на рынке могут находиться криптовалютные фермы.