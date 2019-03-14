Глава РАН рассказал о планах России и США по освоению Луны

Освоение Луны поможет заложить основу для исследования других планет Солнечной системы, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев по итогам встреч в НАСА.

Сергеев заявил, что на Луне «можно заниматься не только наукой, можно пытаться искать там полезные ископаемые, можно заниматься другими вопросами – как вы знаете, у американцев есть программа создания там того, что называется Deep Space Gateway», передает ТАСС.

Вопросы освоения Луны в первую очередь связаны с пониманием того, что «в плане освоения планет Марс достаточно далеко, на Венере совсем еще пока не понятно, как можно работать», однако «необходимо все-таки осваивать соседние планеты, если в будущем мы хотим продолжать заниматься освоением космоса».

Таким образом, Луна, «несмотря на то, что там из общих соображений меньше всего интересного, чем на Марсе и на Венере, (...) является нашим ближайшим объектом, где мы можем организовать такое как бы экс-земное существование».

Глава РАН заявил также, что в процессе освоения Луны важным шагом станет создание навигационной системы, и в этом плане НАСА заинтересовано в диалоге с Россией для координации усилий.

Речь идет о «лунной навигационной системе, которая обеспечит соответствующую координатную сетку».

Сергеев подчеркнул, что российские и американские ученые согласны в том, что обе стороны «должны понимать, что такое научная деятельность на поверхности Луны».

Например, «в последнее время представляет большой интерес вода на Луне» – там «в приполярных областях, которые меньше освещены Солнцем, есть условия для существования замерзшей воды», а с водой «могут быть связаны и различные биомолекулы».

При этом надо извлекать образцы «аккуратно из приполярных областей из-под поверхности, не разрушая», чтобы вся вода не вышла в виде пара.

«Это должны быть какие-то аккуратные системы извлечения образцов и дальнейшей транспортировки этих образцов на Землю», – подчеркнул глава РАН.

По его словам, Луна интересна также и тем, что на ее поверхности из-за отсутствия атмосферы лучше, чем на Земле, сохраняются метеориты, а в веществе этих космических объектов «может быть скрыто очень много всего относительно истории космоса».

Сергеев указал также, что если человечество намерено иметь на Луне обитаемые станции, то необходимо «разобраться с тем, можем ли использовать само вещество – реголит», из которого состоит поверхность спутника Земли, «чтобы, преобразовав его каким-то образом, строить из него какие-то сооружения, изолировать астронавтов от космического излучения».

По мнению главы РАН, Луна является хорошим местом «для размещения различного оборудования, с помощью которого можно исследовать космос и даже смотреть на Землю».

На Земле же, «если мы говорим об электромагнитном диапазоне, электромагнитных волнах, (...) достаточно велики шумы, связанные с человеческой деятельностью: линиями электропередачи, сотовой связью». Сигналы, поступающие из далекого космоса, «должны приниматься над уровнем шума».

«Использование поверхности Луны для того, чтобы размещать там современную аппаратуру, которая исследует космос, (...) – это, пожалуй, один из дополнительных плюсов, которые вносят достаточно существенный вклад в копилку того, для чего нам с точки зрения науки нужна Луна», – уверен он.

То, чем в данный момент занимаются ученые, является своего рода прикидкой синхронизации усилий, «чтобы на какие-то ближайшие миссии ставить совместные приборы, чтобы на лунной орбите была развернута единая навигационная контрольная система, чтобы нам какие-то совместные работы на поверхности Луны вести, потому что, если это очень крупные наблюдательные системы».

Сергеев сообщил также, что российские и американские эксперты договорились встретиться в Москве в рамках двух рабочих групп в предстоящем октябре и весной 2020 года по вопросам совместных программ исследования Венеры и Луны, передает РИА «Новости».

Он добавил, что необходимость координации программ по Луне связана с тем, что при столь далеких миссиях всегда встает вопрос возможности альтернативной транспортировки, «это один из движущих мотивов».

Так, уже удалось договориться о сотрудничестве с США по аппарату «Луна 26». Его оснастят одним из «тактических приборов, который включает в себя лазерную систему, которая с помощью излучения может лоцировать поверхность Луны, смотреть на другие объекты, которые движутся по орбитам вокруг Луны».

Сергеев отметил, что Россия оценивала проект исследования Венеры примерно в 800 тыс. долларов, однако в НАСА заявили, что потребуется около 1 млрд долларов. При этом сроки реализации «тоже пока расплывчатые – ориентировочно в районе 30-го года».

«По прикидкам это будет совместная миссия. По-видимому, доставка будет российская, спускаемая платформа – тоже российская, спутник, летающий вокруг Венеры, – американский», – добавил он.

В этом проекте планируется использовать прорывные технологии, которые позволят увеличить срок жизни оборудования в экстремальных условиях.

«Спускающая платформа «живет» достаточно долго, по масштабам наших предыдущих экспериментов – порядка 10-12 часов. А это очень много по экстремальным параметрам Венеры. Но при этом будет еще выброшено на поверхность Венеры достаточно много долгоживущих приборов, зондов, которые будут «жить» около двух месяцев», – добавил глава РАН.

«И НАСА, и «Роскосмос» (...) заинтересованы, чтобы эти планы не оставались на уровне эскизных проектов, а начали реализовываться в конкретные какие-то конкретные решения. Мы договорились (и это поддерживает Национальная американская академия наук), что мы продолжим эти работы, чтобы была уже какая-то конкретная оценка и по срокам, и по деньгам», – заключил Сергеев.

Миссия «Венера-Д» («долгоживущая») планировалась к запуску в 2026 году с помощью ракеты «Ангара». Проект числился в российской федеральной космической программе до 2025 года, но при секвестре был исключен.

В 2013 году проектом заинтересовались США. В том же году была образована объединенная рабочая научная группа по изучению Венеры на основе миссии «Венера-Д», включающая представителей двух стран.

В 2014 году после событий на Украине ее работа была приостановлена, однако в 2015-м снова возобновилась. Планировалось, что к концу января 2019 года должна быть завершена совместная проработка проекта.

Напомним, руководители РАН и Национальной академии наук США Александр Сергеев и Марша Макнатт подписали в Вашингтоне новое соглашение о сотрудничестве в области научных, инженерных и медицинских исследований.

Сообщалось также, что НАСА и РАН обсудили создание аналога GPS для Луны. Кроме того, стало известно, что Соединенные Штаты собираются отправить людей на Луну к 2028 году.