Глава РАН рассказал о планах России и США по освоению Луны

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14 марта, четверг  |  Последнее обновление — 11:41  |  vz.ru
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Почему россияне стали больше тратить

Россияне отказываются от покупок предметов роскоши и деликатесовФото: Максим Григорьев/ТАСС
Средний чек россиян за один поход в магазин оказался рекордным в феврале. Чек вырос на целых 2,3%. Такого месячного роста ни разу не наблюдалась в последние годы. Чем же объясняется увеличение расходов россиян и чего ждать дальше? Удалось ли преодолеть кризис потребления?  Подробности...
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Неудача с Брекситом подтвердила закат эпохи английского владычества

Сторонники Брексита чувствуют, что их обманываютФото: ZUMA/ТАСС
Брексит фактически сорван – за две недели до намеченной даты выхода Великобритании из Евросоюза понятно, что он будет как минимум отложен. А как максимум и вовсе не состоится. Тем не менее сама затея с попыткой Соединенного Королевства выйти из Европейского союза очень важна, потому что наглядно демонстрирует конец эпохи англосаксонского глобального лидерства. Подробности...
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Расизм и гомофобия станут дорогим удовольствием

За не удаленный вовремя комментарий предлагают штрафовать на миллиард долларовФото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMA/ТАСС
Накануне 30-летия Всемирной паутины власти Франции предложили революционный законопроект, значительно ограничивающий свободное общение в интернете под угрозой крупных штрафов. Для таких монстров, как «Фейсбук» и «Ютуб», речь может идти о миллиардах долларов. С тем, что наиболее развитые государства покончат со свободой в Сети, смирились даже ее создатели. Подробности...
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В Латвии готовятся снести памятник советским освободителям

Официальная Латвия видит идеологическую диверсию в памятнике воинам-освободителямФото: Keith Ruffles/wikipedia.org
Русских жителей Латвии неприятно взволновали возобновившиеся призывы снести возвышающийся в Риге монумент Освободителям. В ближайшее время соответствующее предложение будет передано на рассмотрение в Сейм. Ранее монумент уже неоднократно подвергался угрозе демонтажа, но сумел устоять до нынешнего времени. Надолго ли? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Либеральный идеал намертво сплелся с вседозволенностью

Андрей Бабицкий, журналист
Ксения Анатольевна, как и многие ее соратники, не испытывает ни малейшей потребности в демонстрации своих выдающихся морально-этических качеств. Напротив, она давно сделала свою личную жизнь открытой витриной. Тут есть один парадокс. Подробности...
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Венесуэлу знают плохо и в Москве, и в Вашингтоне

Андрей Манчук, политолог
Нефть, наркотики, попугаи, знойные мулатки и Чавес. Среднестатистический россиянин представляет себе Венесуэлу как тоталитарную диктатуру, оформленную в сталинском духе, которая держится исключительно за счет иностранной помощи. Подробности...
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Массовая перепрошивка мозгов на несколько поколений вперед

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Начинается все безобидно. Создается пул неправительственных структур, которые ведут, скажем, экономические расследования, разоблачают настоящих или мнимых коррупционеров. Мы за все хорошее и против плохого. Вам нужно быть с нами. Подробности...
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            Глава РАН рассказал о планах России и США по освоению Луны

            14 марта 2019, 10:10

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Освоение Луны поможет заложить основу для исследования других планет Солнечной системы, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев по итогам встреч в НАСА.

            Сергеев заявил, что на Луне «можно заниматься не только наукой, можно пытаться искать там полезные ископаемые, можно заниматься другими вопросами – как вы знаете, у американцев есть программа создания там того, что называется Deep Space Gateway», передает ТАСС.

            Вопросы освоения Луны в первую очередь связаны с пониманием того, что «в плане освоения планет Марс достаточно далеко, на Венере совсем еще пока не понятно, как можно работать», однако «необходимо все-таки осваивать соседние планеты, если в будущем мы хотим продолжать заниматься освоением космоса».

            Таким образом, Луна, «несмотря на то, что там из общих соображений меньше всего интересного, чем на Марсе и на Венере, (...) является нашим ближайшим объектом, где мы можем организовать такое как бы экс-земное существование».

            Глава РАН заявил также, что в процессе освоения Луны важным шагом станет создание навигационной системы, и в этом плане НАСА заинтересовано в диалоге с Россией для координации усилий.

            Речь идет о «лунной навигационной системе, которая обеспечит соответствующую координатную сетку».

            Сергеев подчеркнул, что российские и американские ученые согласны в том, что обе стороны «должны понимать, что такое научная деятельность на поверхности Луны».

            Например, «в последнее время представляет большой интерес вода на Луне» – там «в приполярных областях, которые меньше освещены Солнцем, есть условия для существования замерзшей воды», а с водой «могут быть связаны и различные биомолекулы».

            При этом надо извлекать образцы «аккуратно из приполярных областей из-под поверхности, не разрушая», чтобы вся вода не вышла в виде пара.

            «Это должны быть какие-то аккуратные системы извлечения образцов и дальнейшей транспортировки этих образцов на Землю», – подчеркнул глава РАН.

            По его словам, Луна интересна также и тем, что на ее поверхности из-за отсутствия атмосферы лучше, чем на Земле, сохраняются метеориты, а в веществе этих космических объектов «может быть скрыто очень много всего относительно истории космоса».

            Сергеев указал также, что если человечество намерено иметь на Луне обитаемые станции, то необходимо «разобраться с тем, можем ли использовать само вещество – реголит», из которого состоит поверхность спутника Земли, «чтобы, преобразовав его каким-то образом, строить из него какие-то сооружения, изолировать астронавтов от космического излучения».

            По мнению главы РАН, Луна является хорошим местом «для размещения различного оборудования, с помощью которого можно исследовать космос и даже смотреть на Землю».

            На Земле же, «если мы говорим об электромагнитном диапазоне, электромагнитных волнах, (...) достаточно велики шумы, связанные с человеческой деятельностью: линиями электропередачи, сотовой связью». Сигналы, поступающие из далекого космоса, «должны приниматься над уровнем шума».

            «Использование поверхности Луны для того, чтобы размещать там современную аппаратуру, которая исследует космос, (...) – это, пожалуй, один из дополнительных плюсов, которые вносят достаточно существенный вклад в копилку того, для чего нам с точки зрения науки нужна Луна», – уверен он.

            То, чем в данный момент занимаются ученые, является своего рода прикидкой синхронизации усилий, «чтобы на какие-то ближайшие миссии ставить совместные приборы, чтобы на лунной орбите была развернута единая навигационная контрольная система, чтобы нам какие-то совместные работы на поверхности Луны вести, потому что, если это очень крупные наблюдательные системы».

            Сергеев сообщил также, что российские и американские эксперты договорились встретиться в Москве в рамках двух рабочих групп в предстоящем октябре и весной 2020 года по вопросам совместных программ исследования Венеры и Луны, передает РИА «Новости».

            Он добавил, что необходимость координации программ по Луне связана с тем, что при столь далеких миссиях всегда встает вопрос возможности альтернативной транспортировки, «это один из движущих мотивов».

            Так, уже удалось договориться о сотрудничестве с США по аппарату «Луна 26». Его оснастят одним из «тактических приборов, который включает в себя лазерную систему, которая с помощью излучения может лоцировать поверхность Луны, смотреть на другие объекты, которые движутся по орбитам вокруг Луны».

            Сергеев отметил, что Россия оценивала проект исследования Венеры примерно в 800 тыс. долларов, однако в НАСА заявили, что потребуется около 1 млрд долларов. При этом сроки реализации «тоже пока расплывчатые – ориентировочно в районе 30-го года».

            «По прикидкам это будет совместная миссия. По-видимому, доставка будет российская, спускаемая платформа – тоже российская, спутник, летающий вокруг Венеры, – американский», – добавил он.

            В этом проекте планируется использовать прорывные технологии, которые позволят увеличить срок жизни оборудования в экстремальных условиях.

            «Спускающая платформа «живет» достаточно долго, по масштабам наших предыдущих экспериментов – порядка 10-12 часов. А это очень много по экстремальным параметрам Венеры. Но при этом будет еще выброшено на поверхность Венеры достаточно много долгоживущих приборов, зондов, которые будут «жить» около двух месяцев», – добавил глава РАН.

            «И НАСА, и «Роскосмос» (...) заинтересованы, чтобы эти планы не оставались на уровне эскизных проектов, а начали реализовываться в конкретные какие-то конкретные решения. Мы договорились (и это поддерживает Национальная американская академия наук), что мы продолжим эти работы, чтобы была уже какая-то конкретная оценка и по срокам, и по деньгам», – заключил Сергеев.

            Миссия «Венера-Д» («долгоживущая») планировалась к запуску в 2026 году с помощью ракеты «Ангара». Проект числился в российской федеральной космической программе до 2025 года, но при секвестре был исключен.

            В 2013 году проектом заинтересовались США. В том же году была образована объединенная рабочая научная группа по изучению Венеры на основе миссии «Венера-Д», включающая представителей двух стран.

            В 2014 году после событий на Украине ее работа была приостановлена, однако в 2015-м снова возобновилась. Планировалось, что к концу января 2019 года должна быть завершена совместная проработка проекта.

            Напомним, руководители РАН и Национальной академии наук США Александр Сергеев и Марша Макнатт подписали в Вашингтоне новое соглашение о сотрудничестве в области научных, инженерных и медицинских исследований.

            Сообщалось также, что НАСА и РАН обсудили создание аналога GPS для Луны. Кроме того, стало известно, что Соединенные Штаты собираются отправить людей на Луну к 2028 году.


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