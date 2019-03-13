РАН и академия наук США договорились о сотрудничестве

Руководители РАН и Национальной академии наук США Александр Сергеев и Марша Макнатт подписали в Вашингтоне новое соглашение о сотрудничестве в области научных, инженерных и медицинских исследований.

По словам главы РАН, подписание соглашение стало очень важным событием во взаимоотношениях между академиями наук России и Соединенных Штатов, и в целом между нашими странами, передает ТАСС.

Сергеев отметил, что в соглашении «есть различные направления для сотрудничества, но в целом оно рамочное».

«Мы должны уже сейчас в самое ближайшее время наполнять пункты нашего соглашения конкретными проектами», – сказал глава РАН.

По словам Сергеева, представители РАН и Национальной академии наук США обсуждали проекты в нескольких направлениях. «Прежде всего, это направления, касающиеся космических исследований, наших лунных программ, программа по исследованию Венеры, продолжение экспериментов на МКС», – сказал Сергеев.

Стороны также обсуждали «конкретные проекты, которые могли бы сейчас стартовать в области изменения климата», его влияние на людей и экономику.

«В частности, мы много обсуждали вопросы, связанные с исследованиями Арктики, и каким образом изменение климата, потепление влияет прежде всего на состояние весной мерзлоты, состояние льдов в Северном Ледовитом океане», – рассказал Сергеев.

Глава РАН также отметил, что члены российской делегации были очень тронуты, когда американские коллеги показали им оригинал соглашения о сотрудничестве, подписанного в 1959 году представителями США и СССР. «Это хорошее напутствие нам продолжать традицию», – сказал Сергеев.

Ранее в РАН оценили вероятность инсценировки высадки американцев на Луну.