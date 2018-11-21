В РАН оценили вероятность инсценировки высадки американцев на Луну

Инсценировать высадку американцев на Луну было бы сложнее и дороже, нежели ее совершить, а держать обман в секрете было бы невозможно, так как в этой программе участвовало не только НАСА, но и множество независимых фирм, заявил директор Института геохимии и аналитической химии РАН Юрий Костицын.

Костицын заявил, что вопрос высадки американцев на Луну не является спорным, но «до сих пор в мире ведутся спекуляции на эту тему», передает РИА «Новости».

Он пояснил, что «инсценировать высадку американских астронавтов на Луну было бы сложнее и дороже, чем ее реально осуществить», в частности потому, «что потом этот обман нужно было бы держать в секрете, что не представляется возможным».

«NASA могли бы засекретить свои материалы, но в реализации «Аполлона» участвовало много независимых фирм», – сказал Костицын.

Он добавил, что за разработкой и воплощением программы США «Аполлон» следили во всем мире, в том числе и в СССР, что исключало возможность инсценировки.

«Сомнения мировой общественности в реальности высадок астронавтов на Луну вызвали документальные фильмы об этом. Американцы в них для наглядности использовали постановочные элементы, снятые на киностудии», – сказал директор Института геохимии и аналитической химии РАН.

Кроме того, невозможно подделать образцы лунного грунта, которые американцы доставили на Землю. Образцы исследовали ученые из разных стран – Германии, Франции, СССР. Преимущественно это были базальты, которые есть и на Земле, «но по химическому составу, свойствам, структуре они существенно отличаются от лунного».

Так, «на Земле нет пород древнее 3-7 млрд лет, а американцы привезли вещество, возраст которого составляет более 4 млрд лет, что вплотную приближается к возрасту Солнечной системы».

Например, «базальтам в Средней Сибири всего около 250 млн лет», но «первых базальтов, которым должно быть 4-5 млрд лет, на Земле нет», как и вообще пород древнее 3-7 млрд лет.

Кроме того, астронавты доставили на Землю регалит, которого на нашей планете нет: «Они набирали регалит и с самой поверхности Луны – с помощью специальной ткани, которую стлали на нее, скручивали и помещали в тубусы – и из глубины пород. Таким образом, стало возможным изучить и проследить хронологию процессов, происходящих в лунном грунте».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил проверить, были ли американцы на Луне. Позже в госкорпорации заявили, что это была лишь шутка.

В свою очередь космонавт Сергей Рязанский заявил, что у него нет сомнений по этому вопросу.