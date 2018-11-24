В Роскосмосе объяснили предложение Рогозина проверить высадку американцев на Луне

Предложение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина проверить, высаживались ли американцы на Луне, было шуткой, сообщили в пресс-службе корпорации.

«Шутка, конечно», – сообщил РИА «Новости» официальный представитель госкорпорации.

Ранее в субботу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предлагал проверить, были ли американцы на Луне.

Космонавт Сергей Рязанский сообщал, что у него нет в этом сомнений, но если кто-то хочет проверить, то наверняка остались следы.