НАСА и РАН обсудили создание аналога GPS для Луны

Российские и американские ученые обсудили создание глобальной навигационной системы вокруг Луны, подобной ГЛОНАСС или GPS, сообщил вице-президент Российской академии наук (РАН) Юрий Балега по итогам переговоров делегации РАН в Вашингтоне.

По словам вице-президента РАН, «американские коллеги предложили разработку совместной навигационной системы вокруг Луны, подобной GPS или ГЛОНАСС, чтобы ей могли пользоваться все участники лунных проектов», передает ТАСС.

Ранее руководители РАН и Национальной академии наук США Александр Сергеев и Марша Макнатт подписали в Вашингтоне новое соглашение о сотрудничестве в области научных, инженерных и медицинских исследований.

Напомним, в понедельник стало известно, что Соединенные Штаты собираются отправить людей на Луну к 2028 году.