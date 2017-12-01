Украинский военный указал на бесполезность «москитного флота»

«Москитный флот» Украины абсолютно бесполезен против ВМФ России, заявил бывший главнокомандующий ВМС Украины, вице-адмирал Сергей Гайдук.

Как заявил Гайдук в эфире канала «UA: Крым», «москитный флот» в виде речных артиллерийских катеров, демонстрируемый Украиной в последние годы, обладает практически нулевой эффективностью с точки зрения противодействия ракетным ударам с воздуха. Вице-адмирал призвал украинские власти быть реалистами.

Гайдук напомнил, что в 2014 году ВМС страны не имели противокорабельных ракет, при этом Россия обладала устаревшими носителями такого вооружения. «Но через четыре года Российская Федерация наполнила Черноморский флот и подводными лодками, и надводными кораблями, и авиацией, которые способны нести крылатые ракеты», – указал он, передает РИА «Новости».

В прошлом году в командовании военно-морских сил Украины также заявили, что страна не способна достичь военного паритета с Россией на Черном и Азовском морях.

Газета ВЗГЛЯД сообщала об украинской идее «москитного флота». Главной ударной силой ВМС Украины должны были стать ракетные катера проекта 58260 «Лань». Однако, по словам экспертов, это станет не признаком создания нового украинского флота, а ровно наоборот. Хотя бы по той причине, что разработать ракеты для «ракетного катера» Украина не в состоянии.