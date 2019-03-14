Власти Венесуэлы решили провести учения по защите стратегических объектов

После массового отключения электроэнергии президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о проведении военных учений по защите стратегических объектов Боливарианской Республики, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.

По словам венесуэльского министра, учения необходимы «для защиты народа и государственных стратегических объектов», а также для закрепления победы перед лицом агрессии, передает ТАСС.

Лопес уточнил, что комплексные учения «Ана Карина Роте» пойдут в эту субботу и воскресенье.

Незадолго до этого министр связи и информации Хорхе Родригес сообщил, что подача электроэнергии была восстановлена практически на всей территории Боливарианской Республики.

Напомним, во вторник правоохранительные органы Венесуэлы поймали причастных к блэкауту диверсантов, а уже в среду электричество вернулось в дома и на улицы Каракаса.

Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения вечером 7 марта. Президент страны Николас Мадуро назвал аварию «электрической войной», развязанной против Каракаса «американским империализмом» при участии сообщников в местной энергетической компании.