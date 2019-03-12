В Венесуэле поймали причастных к блэкауту диверсантов

Правоохранительные органы Венесуэлы задержали двух человек, пытавшихся вывести из строя систему связи на гидроэлектростанции имени Симона Боливара, сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

По словам Мадуро, в настоящее время задержанные дают показания, передает ТАСС.

«Виновные в этих тяжких преступлениях против прав человека, против мира, виновные в предательстве родины должны ответь перед законом», – подчеркнул президент Венесуэлы.

Напомним, вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. Мадуро назвал аварию «электрической войной», развязанной против Венесуэлы «американским империализмом» при участии сообщников в местной энергетической компании.