В дома и на улицы Каракаса вернулось электричество

Электричество в значительной степени вернулось в дома и на улицы Каракаса, хотя в столице Венесуэлы по-прежнему не ходит метро и ощущаются серьезные проблемы с водоснабжением, рассказали жители столицы Боливарианской Республики.

О возвращении света рассказали жители Каракаса, хотя у некоторых из них до сих пор отсутствует водоснабжение, передает ТАСС.

На улицах в основном работают фонари и светофоры, небольшие магазины, хотя крупные супермаркеты пока не открылись. В магазинах есть свет, работают холодильники.

Значительно улучшилась ситуация с мобильной связью и мобильным интернетом, во многих районах центра города и его восточной части удается поймать сигнал.

Нехватка воды стала главной проблемой для жителей города. Очереди из десятков человек собираются у родников, которых достаточно много в расположенном на холмах городе. Однако представители санитарных служб тут же на месте предупреждают – эту воду нельзя пить и даже перед мытьем необходимо прокипятить. У источников воды дежурят сотрудники Национальной гвардии, в некоторых случаях – военные.

Накануне правоохранительные органы Венесуэлы поймали причастных к блэкауту диверсантов.

Напомним, вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. Президент страны Николас Мадуро назвал аварию «электрической войной», развязанной против Каракаса «американским империализмом» при участии сообщников в местной энергетической компании.