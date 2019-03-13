Определилась судьба детей, которых забрали у слабослышащей матери

Социальная служба, забравшая двоих детей у слабослышащей жительницы Петербурга, передаст их бабушке, сообщает институт уполномоченных по правам ребенка.

«Сегодня решился вопрос о временной опеке бабушки над внуками, и в настоящий момент идет процедура передачи детей к ней в семью», - говорится на странице института в Facebook.

Ранее в квартире бабушки был сделан ремонт, и после повторного обследования жилищных условий комиссия дала положительное заключение.

«Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области готова на месте оказать всю необходимую помощь, рассматривается вопрос о подборе наставника для семьи, им может стать представитель Совета отцов при детском омбудсмене», – добавили в институте уполномоченных.

Ранее сообщалось, что под опеку бабушке также был передан мальчик, которого нашли в парке «Лосиный остров» в Москве с мешком на голове.