Найденного с мешком на голове мальчика передали под опеку бабушке

Мальчика, которого нашли в национальном парке «Лосиный остров» в Москве с мешком на голове, передали под опеку бабушки, она заберет его после выписки из больницы, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

«Специалисты соцзащиты оказали помощь бабушке в сборе документов, и 22 февраля ей была установлена опека над несовершеннолетним внуком. После того как ребенка выпишут из больницы, женщина сможет забрать его домой», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что ребенок проживал в квартире с матерью и бабушкой, семья не состояла на социальном обслуживании в учреждениях поддержки семьи и детства.

Мальчик в прошлое воскресенье провел ночь в парке, его с мешком на голове заметил проезжавший мимо заповедника «Лосиный остров» водитель. По данному факту было открыто уголовное дело. Матери мальчика предъявили обвинение в попытке убийства.

При этом мать заявила, что не хотела убивать своего ребенка, но назвала его «бесноватым». Она утверждает, что замечала за ним пугающее поведение.