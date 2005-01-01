В России запатентован летающий автомат для уничтожения беспилотников

В России запатентован беспилотник, оборудованный огнестрельным автоматическим оружием, патент на промышленный образец опубликован ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности».

Патентообладателем, согласно опубликованным на сайте института данным, значится АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз–Антей».

На изображениях, прикрепленных к опубликованному патенту, показан беспилотник, оборудованный автоматом.

Пользователь Livejournal под ником Dambiev отметил, что стрельбовый комплекс реализован на базе гладкоствольного карабина «Вепрь 12 Молот», обладающий 12-м калибром. У оружия также есть электронный спуск, коробчатый магазин на 10 патронов.

«Аппарат делает выстрелы в автоматическом режиме, продолжая лететь с заданным курсом, а если цель не поражена, то можно продолжать движение за объектом без дополнительной корректировки курса», – отметил блогер.

По данным издания Defence.ru, разработка была создана студенческим конструкторским бюро авиамоделирования. Отмечается, что подобных разработок ранее не было ни в России, ни за рубежом.