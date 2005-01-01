В России запатентован летающий автомат для уничтожения беспилотников

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13 марта, среда  |  Последнее обновление — 20:18  |  vz.ru
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Украина сделала все для потери газового транзита

Газпром впервые на бумаге зафиксировал закрытие части украинского транзитаФото: Gleb Garanich/Reuters
С января 2020 года прекращается транзит газа с Украины в Турцию по Трансбалканскому маршруту. Газпром официально уведомил об этом Болгарию в письме. Украина тем временем продолжает стенать, что она сделала для сохранения транзита все, что могла, но ненавистная Россия, а теперь еще и Германия, все испортили. Почему худшие опасения «Нафтогаза» начинают оправдываться? Подробности...
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Китайцев заподозрили в желании «выпить весь Байкал»

Наплыв китайских туристов спровоцировал панические настроения у местных жителейФото: Damir Sagolj/Reuters
Правительство прислушалось к жителям Прибайкалья, которых в Москве неожиданно поддержали стилист Сергей Зверев и модель Виктория Боня. Проблема, впрочем, весьма серьезная: строительство завода по разливу в бутылки питьевой воды на берегу Байкала экологи считают прямой угрозой уникальному озеру. Строительство завода обещают проверить на соответствие эконормам.  Подробности...
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Расизм и гомофобия станут дорогим удовольствием

За не удаленный вовремя комментарий предлагают штрафовать на миллиард долларовФото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMA/ТАСС
Накануне 30-летия Всемирной паутины власти Франции предложили революционный законопроект, значительно ограничивающий свободное общение в интернете под угрозой крупных штрафов. Для таких монстров, как «Фейсбук» и «Ютуб», речь может идти о миллиардах долларов. С тем, что наиболее развитые государства покончат со свободой в Сети, смирились даже ее создатели. Подробности...
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Что стоит за скоротечным военным конфликтом Пакистана и Индии

У скоротечного военно-воздушного конфликта Индии и Пакистана есть глубокая подоплекаФото: Saeed Ali Achakzai/Reuters
Как и предсказывали аналитики, вспыхнувший между Индией и Пакистаном конфликт не привел к крупномасштабному обострению. Хотя войска обеих стран по-прежнему находятся в боевой готовности, боевые столкновения прекратились. Однако предпосылки конфликта никуда не исчезли и обязательно проявятся вновь. В чем же они состоят? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Венесуэлу знают плохо и в Москве, и в Вашингтоне

Андрей Манчук, политолог
Нефть, наркотики, попугаи, знойные мулатки и Чавес. Среднестатистический россиянин представляет себе Венесуэлу как тоталитарную диктатуру, оформленную в сталинском духе, которая держится исключительно за счет иностранной помощи. Подробности...

Массовая перепрошивка мозгов на несколько поколений вперед

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Начинается все безобидно. Создается пул неправительственных структур, которые ведут, скажем, экономические расследования, разоблачают настоящих или мнимых коррупционеров. Мы за все хорошее и против плохого. Вам нужно быть с нами. Подробности...
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Тень нацизма встает в Германии в полный рост

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда президент Германии утверждает, что в стране растет антисемитизм, для всего остального мира это выглядит так, будто чисто расовые немцы взялись за старое, несмотря на Нюрнберг. А это не так! Подробности...
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    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

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      Умер актер Владимир Этуш

      В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителям
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      В России отметили 8 Марта

      В России широко отмечают 8 Марта: волонтеры, активисты, политики и госслужащие вышли на улицы с цветами, чтобы сказать женщинам добрые слова. Не остались в стороне даже солдаты президентского полка, чье поздравление вышло особенно торжественным
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      Путин поздравил женщин-полицейских с 8 Марта, сидя на коне

      Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздником
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            В России запатентован летающий автомат для уничтожения беспилотников

               13 марта 2019, 19:06
            Фото: fips.ru
            Текст: Алексей Дегтярев

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            В России запатентован беспилотник, оборудованный огнестрельным автоматическим оружием, патент на промышленный образец опубликован ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности».

            Патентообладателем, согласно опубликованным на сайте института данным, значится АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз–Антей».

            На изображениях, прикрепленных к опубликованному патенту, показан беспилотник, оборудованный автоматом.

            Пользователь Livejournal под ником Dambiev отметил, что стрельбовый комплекс реализован на базе гладкоствольного карабина «Вепрь 12 Молот», обладающий 12-м калибром. У оружия также есть электронный спуск, коробчатый магазин на 10 патронов.

            «Аппарат делает выстрелы в автоматическом режиме, продолжая лететь с заданным курсом, а если цель не поражена, то можно продолжать движение за объектом без дополнительной корректировки курса», – отметил блогер.

            По данным издания Defence.ru, разработка была создана студенческим конструкторским бюро авиамоделирования. Отмечается, что подобных разработок ранее не было ни в России, ни за рубежом.


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