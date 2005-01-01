Посол Бабич исключил нападение России на Белоруссию

Российский посол в Минске Михаил Бабич встретился с лидерами оппозиционного белорусского общественно-политического движения «Говори правду» Андреем Дмитриевым и Татьяной Короткевич, в ходе которой представитель Москвы исключил возможность нападения на Белоруссию.

Дмитриев заявил, что донес до Бабича позицию белорусской оппозиции по отношениям с Россией. «Мы считаем, что важно разговаривать и понять позицию России. Нужно подключать гражданское общество, расширять количество площадок для диалога. Надо избавляться от иллюзии, что президенты обо всем договорятся», – приводит слова Дмитриева «Радио Свобода».

По его словам, процедура согласования встречи затянулась на три месяца, но при этом была абсолютно нормальной.

«Бабич отличается от других послов. Он не дипломат. Он нам так и сказал, что приехал сюда решать те проблемы, которые накопились за 20 лет в союзных отношениях. Это чувствуется», – сказал Дмитриев.

Оппозиционер добавил, что в том числе был короткий разговор о «возможной агрессии» России.

«Он полностью это исключил и сказал, что это невозможно. Они видят основу Союзного государства в экономике и хотят развязать узлы именно в экономике, а не дребезжать оружием друг перед другом. Мы сказали, что для белорусов тема суверенитета очень важна и что белорусское общество нервно реагирует на атаки и отношение под сомнение нашей независимости. Он на это ответил, что Россия не ставит под сомнение независимость Белоруссии. Что Россия не считает возможным открутить 25 лет истории», – рассказал Дмитриев.

Кроме того, Бабич заверил оппозиционеров в том, что «не имеет негативного отношения к белорусскому языку и не видит никакой проблемы в том, чтобы белорусы его популяризировали».

«Многие политики боятся, что они встретятся с российским послом, а потом на них выльется столько всего. Иногда люди путают, где мы живем. Мы живем не на Украине и не в США. Мы белорусы, у нас свои отношения с Россией и нам надо их выстраивать», – сказал Дмитриев.

На Западе считают, что Россия якобы является угрозой для суверенитета Белоруссии. О возможности нападения на Белоруссию на днях заявила, в частности, эстонская разведка.