Эстонская разведка заявила, что Россия нападет на страны Балтии, а потом и на всю Европу

Таллинн считает Россию потенциальной угрозой безопасности для Эстонии и в целом региона стран Балтии, следует из доклада департамента внешней разведки страны «Эстония в международной среде безопасности».

«Единственная серьезная угроза безопасности нашего региона, в том числе существованию и суверенитету Эстонии и других государств побережья Балтийского моря, исходит от России», – приводятся в тексте доклада слова гендиректора департамента Микка Маррана, передает ТАСС.

По его словам, Россия «демонстрирует военную мощь», используя при этом зависимость других стран от энергоносителей. Марран утверждает, что ЕС и НАТО не могут считать себя защищенными от действий Москвы.

NBC News отмечает, что в докладе Эстония предрекает попытки России «повлиять на выборы в Европарламент» в 2019 году. Упор будет сделан якобы на представителей Германии, Франции и Италии.

Кроме того, эстонское ведомство полагает, что российские разведывательные службы «продолжат обширный кибершпионаж» против Запада.

Утверждается также, что в прошлом году Россия расширила свои военные базы вдоль западной границы, разместив семь новых полков менее чем в 50 км от границы. Большинство подразделений базируются возле Украины и Белоруссии, но Псковская воздушно-десантная дивизия находится недалеко от эстонской границы и якобы будет усилена третьим полком.

Эстонское ведомство пишет, что «российские вооруженные силы готовятся к возможной войне на широком фронте» против НАТО. Департамент считает, что сначала Россия «нападет на страны Балтии», но будут происходить и атаки на Западную Европу.

«Если что-то неожиданное случится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко или с его режимом, существует большая опасность быстрых военных действий России, чтобы помешать Белоруссии стать прозападной демократией», – говорится в докладе.

В феврале экс-глава МИД Эстонии и депутат парламента Кейт Пентус-Розиманнус заявила, что Россия понимает только язык силы, и именно на нем с ней нужно говорить.