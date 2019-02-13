Экс-глава МИД Эстонии призвала говорить с Россией на «языке силы»

Россия понимает только язык силы, и именно на нем с ней нужно говорить, заявила экс-глава МИД Эстонии и депутат парламента Кейт Пентус-Розиманнус.

Она заявила, что Россия «по запаху чувствует мягких и пушистых издалека». «Если есть язык, который понимает Россия, то это язык силы. Мы не должны бояться говорить на этом языке», – передает ее слова РИА «Новости».

Пентус-Розиманнус обвинила Москву также в ведении «информационной войны», якобы направленной на раскол ЕС. Также она утверждает, что в новый состав Европарламента в мае Москва хочет «внедрить как можно больше своих агентов».

Руководство страны она призвала «не терять бдительность перед угрозой со стороны восточной границы».

В мае 2018 года экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Россия способна понять только силу, потому НАТО необходимо продемонстрировать единство в противостоянии с ней.