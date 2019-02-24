Польша заявила об угрозе для суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Анджей Дуда заявил, что обеспокоен угрозами суверенитета Белоруссии со стороны ее «восточного соседа, проявляющего имперские тенденции».

«Мы обеспокоены относительно того, насколько будет сохраняться суверенитет Белоруссии от ее восточного соседа, который, к сожалению, проявил имперские тенденции в последние годы», – передает слова Дуды портал Interia.pl.

Он заявил, что Россия «усугубляет» угрозы в Восточной Европе.

Между тем, ранее в феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша не должна ждать угроз со стороны Минска, и пообещал, что Минск не станет спокойно смотреть, если поляки начнут бряцать оружием.