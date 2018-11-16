Лукашенко напомнил Польше о совместной с Россией группировке войск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша не должна ждать угроз со стороны Минска, который, в то же время, не станет спокойно смотреть, если поляки начнут бряцать оружием.

«Никаких угроз от нас они пусть не ждут. Но это не значит, что если они будут бряцать оружием, то мы будем спокойно на это смотреть. В том числе учитывая нашу совместную белорусско-российскую группировку на этом направлении», – передает слова Лукашенко ТАСС.

Он добавил, что предстоящие годы для отношений Белоруссии и Польши станут определяющими. Все проблемы в отношениях он назвал «абсолютно решаемыми».

«Это не чужой нам народ», – напомнил Лукашенко новому послу в Польше Владимиру Чушеву.

Ранее он также не исключил симметричного ответа на размещение в Польше военной базы США. В минобороны Белоруссии также назвали угрозой возможное размещение военной базы США в Польше.

Напомним, Варшава предложила США разместить американскую бронетанковую дивизию, Польша готова оплатить расходы в 1,5–2 млрд долларов. США заявляли, что пока не собираются размещать базу на территории Польши.