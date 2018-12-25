Минск назвал угрозой размещение военной базы США в Польше

Региональная группировка войск вооруженных сил России и Белоруссии содержит все необходимые компоненты для обороны и «адекватного ответа» на возможное размещение военной базы США в Польше, заявил глава минобороны Белоруссии Андрей Равков.

«Республика Беларусь является субъектом Союзного государства с Российской Федерацией, где действует единая оборонная политика. Наличие и функционирование региональной группировки войск, имеющей в своем составе все компоненты, необходимые как для обороны, так и для адекватного ответа, – эффективный фактор сдерживания и гарант безопасности граждан Беларуси и России», – заявил Равков.

Он также заявил, что Белоруссия воспринимает размещение базы США на территории Польши как источник военной угрозы. По его словам, в этой связи заявления Варшавы белорусская сторона «воспринимает серьезно», поскольку это «может активизировать дальнейший рост напряженности по линии «Запад-Восток».

«Очевидно и то, что такие шаги не содействуют укреплению международной и региональной безопасности и стабильности», – сообщил Равков РИА «Новости».

В то же время он добавил, что Москва официально не обращалась к Минску по поводу продления сроков аренды двух своих военных объектов на территории Белоруссии, этот вопрос, вероятнее всего, будет решаться в 2019 году.

Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы – порядка 1,5-2 млрд долларов. Однако сообщалось, что США не собираются размещать на территории Польши базу «Форт Трамп».