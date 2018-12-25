Минск назвал угрозой размещение военной базы США в Польше

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НОВОСТЬ ЧАСА:Названо условие выдачи Россией субсидии НПЗ Белоруссии
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«Северный поток – 2» приближается к проблемной морской зоне
Что России нужно от сына Каддафи
Почему люди не забывают Доктора Лизу
Вся элита Латвии оказалась «агентами КГБ»
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Государственное насилие против сектантов ударит по нам с вами
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы все привыкли к тому, что со времен СССР разговоры о свободе, в том числе религиозной, – это западная монополия. Но все изменилось – историческая ситуация подталкивает глобалистскую элиту к сворачиванию свободы вероисповедания. Подробности...
Почему «хромает» цифровизация школьных учебников
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В образовательной сфере переход на цифровой формат обучения является одной из ключевых задач для достижения цели войти в общемировой топ-10 стран по качеству общего образования. Подробности...
Даешь СССР-2.0! Простите – нет
Егор Холмогоров, Публицист
Нынешний неосоветский культ состоит из самых отвратительных обрезков советской эпохи. Такое ощущение, что все то, чем мы побрезговали тогда, теперь с аппетитом доедают неокоммунисты. Подробности...
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Большая пресс-конференция Путина
Обсуждение: 4 комментария
Названа «Мисс Москва – 2018»
В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров РунетаПодробности...
Фестиваль ледовых скульптур открылся в Петербурге
Фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy открылся в Петербурге. В Петропавловской крепости раскинулся огромный шатер-холодильник, внутри которого установлены десятки сказочных фигур, которые создавали лучшие в России и мире скульпторы по льдуПодробности...
Слепая девочка потрогала лицо Путина: «Вы очень красивый»
Трогательная сцена с участием президента Путина произошла после интервью главы государства, которое брала 17-летняя Регина Парпиева. Девочка, страдающая отсутствием зрения, попросила после интервью потрогать руками лицо главы государстваПодробности...
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