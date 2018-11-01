Глава BP предупредил о последствиях попыток судебного преследования стран ОПЕК

Принятие антикартельного законопроекта NOPEC в США (No Oil Producing and Exporting Cartels Act) позволит правительству Соединенных Штатов предъявлять в судах антимонопольные иски странам ОПЕК, что приведет к непрогнозируемым и непреднамеренным последствиям, предупредил глава BP Роберт Дадли.

Глава BP выразил надежду, что «здравый смысл восторжествует», передает ТАСС.

«Я считаю, что идея судебных разбирательств против стран ОПЕК в мире чревата огромными непрогнозируемыми и непреднамеренными последствиями», – заявил Дадли на отраслевой конференции CERAWeek в Хьюстоне.

«Роль ОПЕК, с моей точки зрения, позволяет удерживать цены на нефть в пределах разумного для производителей и потребителей фарватера, и я считаю, что ОПЕК будет продолжать играть эту роль», – сказал глава BP телеканалу CNBC.

«В обратном случае можно столкнуться с огромным перепроизводством [нефти] и обвалом цен. Потом все начнется заново, и они [цены] пойдут вверх по причине недостатка инвестиций», – предостерег Дадли.

Цель законопроекта NOPEC заключается в том, чтобы наделить американские суды полномочиями рассматривать антимонопольные иски в адрес стран ОПЕК и других государств, участвующих в картельных сговорах на нефтяном рынке.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что Саудовская Аравия задумалась о роспуске ОПЕК на фоне дружбы с Россией. Газета ВЗГЛЯД оценивала реалистичность сценария, при котором Москва и Эр-Рияд создадут ОПЕК на двоих.