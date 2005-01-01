Эксперт оценил возвращение Саакашвили в украинскую политику

«Саакашвили ищет возможность вернуться в активную жизнь. Он заводной человек, не может без этого обходиться, как наркоман», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский по поводу последних громких заявлений бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский не удивлен тому, что бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вновь вернулся в информационное пространство Украины с громкими заявлениями.

«Саакашвили ищет возможность вернуться в активную жизнь. Он заводной человек, не может без этого обходиться, как наркоман. С большой вероятностью – это его инициатива. Но это выгодно врагам Порошенко и прежде всего – Тимошенко. Но то, что он купил билет – не факт, что он окажется на Украине», – сказал Погребинский.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко в 2014 году хотел получить членство в Евросоюзе и НАТО в обмен на Крым. По его словам, такая потеря может привести к тому, что Украина не сможет вступить ни в ЕС, ни в Североатлантический альянс, «потому что появляется территориальный конфликт».

Что касается ситуации с Петром Порошенко, который в последнее время становится жертвой предвыборных фейков, то Погребинский отмечает, что действующий президент не контролирует интернет, чего нельзя сказать о телевидении.

«Порошенко может поместить свою рекламу практически на всех телевизионных ресурсах, в том числе региональных. Они обязаны дать его информацию, пропаганду и т.д. Но закрыть, не допустить появления невыгодной для него информации на некоторых каналах он не в состоянии... Меня могут пригласить в эфир, и я завтра расскажу все, что думаю о президенте и других участниках, которые изображают из себя защитников интересов народа», – пояснил эксперт.

Погребинский сообщил, что сейчас Порошенко находится в тройке наиболее вероятных кандидатов на прохождение во второй тур президентских выборов и «его рейтинг почти одинаковый с рейтингом Тимошенко».

«Их чуть ли не с двойным отрывом опережает Зеленский, чей рейтинг я считаю зашкаливающим, виртуальным. Реально в первом туре выборов он скорее всего победит, но без большого отрыва. Порошенко по-прежнему имеет высокие шансы попасть во второй тур, если не произойдет чего-то чрезвычайного», – считает эксперт, добавив, что после скандалов с «Укроборонпромом» не произошло существенного падения рейтинга Порошенко.

В то же время Погребинский согласен, что значительная часть националистически настроенной публики создает проблемы для президента, но сыграет ли это важную роль во время выборов, сейчас сказать трудно.

«Порошенко с высокой вероятностью может пройти во второй тур. А там многое зависит от того, как пройдет день юморины 1 апреля. Не исключаю скандала и разборок на улицах, если разница в голосах за Порошенко и Тимошенко будет мала. Тогда непонятно, будет ли второй тур вообще», – подытожил Михаил Погребинский.