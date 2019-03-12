В Киеве объяснили фото «сбегающего» с митинга в Житомире Порошенко

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко назвал фейком сообщения о том, что Петр Порошенко сбежал с выступления в Житомире, где митинговали националисты.

«Классический фейк. Надеюсь, у тех, кто его распространил хватит смелости подать опровержение», – написал Цеголко на своей странице в Facebook и прикрепил фотографии с новостями о «побеге Порошенко» с выступления в Житомире.

В Житомире в понедельник состоялась агитационная встреча Порошенко. На нее пришли несколько десятков человек в камуфляжной одежде с надписями «Национальный корпус». Во время выступления президента они выкрикивали «Позор», «Мародеров в тюрьму», «Пошел вон!», «Порошенко на нары». Они также держали плакаты с требованием расследовать случаи коррупции в оборонной сфере.

После встречи СМИ распространили фото, на котором Порошенко выглядит сбегающим с митинга.