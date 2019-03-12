Фото бегущего с митинга в Житомире Порошенко рассмешило соцсети

Пользователи соцсетей высмеяли фото с президентом Украины Петром Порошенко, который в спешке покинул митинг в Житомире после появления радикалов.

В понедельник Порошенко на предвыборной акции в Житомире обругал радикалов из партии «Национальный корпус», попытавшихся сорвать его митинг. Во время выступления президента Украины радикалы скандировали «Позор», «Фу!» и «Брехло», перекрикивая слова главы государства.

Снимок вызвал насмешку в Сети. «Если вы до сих пор не верите в божественную сущность Порошенко, вот пруф: Гарант ходит по воде», – написал в Facebook Денис Гороховский.

«Вдруг вспомнил, как он Саакашвили по крышам гонял», – добавил Александр Онищенко.

Заместитель главреда издания «Страна.ua» Светлана Крюкова прокомментировала ситуацию названием фильма «Беги, Лола, беги!». «Беги, Лола, беги! Март, 2019 год. 27 дней до выборов президента Украины», – написала она.

Юрист Андрей Портнов, увидев фото убегающего президента, предположил, что Порошенко что-то украл.