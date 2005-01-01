В Кремле сравнили действия США против «Северного потока – 2» с рэкетом

Отношение США к проекту газопровода «Северный поток – 2» сопоставимо с рэкетом или рейдерством на международном уровне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так Песков прокомментировал публикации ряда СМИ о том, что США готовят новые, дополнительные санкции в отношении проекта российского газопровода «Северный поток – 2», передает ТАСС.

Он заявил, что «враждебное и неконкурентное отношение США к этому чисто экономическому проекту хорошо известно, это не новость». Москва отдает себе отчет в том, что имеет дело «с попытками недобросовестной конкуренции, а иногда с действиями, сопоставимыми с рэкетом или рейдерством, только на международном уровне».

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона считает «подобный подход неприемлемым».

«Конкурентность тех или иных проектов должна доказываться на деле за счет преимуществ с точки зрения спроса и предложения», – указал он.

В данном случае, по словам Пескова, конкурентоспособность российского газа, который будет поступать по этому маршруту, стопроцентная.

Он также отметил, что «Вашингтону, наверное, нужно думать, как сделать так, чтобы их покупатели в Европе покупали газ дороже на десятки процентов по сравнению с российским газом».

Ранее президент США Дональд Трамп направил в бюджетном запросе просьбу о выделении 500 млн долларов на помощь партнерам из Европы, Евразии и Центральной Азии с целью «противодействия российскому злонамеренному влиянию».

В частности, американский лидер заявил, что средства будут направлены на снижение зависимости партнеров США от российского вооружения и поставок энергоносителей.

При этом в Германии негативно воспринимают попытки главы Белого дома навязать отказ от проекта «Северный поток – 2».

В понедельник стало известно, что Вашингтон рассматривает дополнительные санкции против «Северного потока – 2».