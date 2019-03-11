В США заявили о возможности введения новых санкций против «Северного потока – 2»

Соединенные Штаты рассматривают дополнительные санкции против проекта «Северный поток – 2», заявил министр энергетики США Рик Перри.

По словам Перри, «Северный поток-2» не экономический, это больше политический трубопровод», передает РИА «Новости».

«США очень ясно заявляют – мы не считаем, что этот проект имеет экономические основы. Наш сигнал европейским странам – мы считаем, что для вас имеет смысл иметь большое количество источников топлива, поставщиков и маршрутов».

На вопрос о том, когда можно ожидать дополнительных санкций, Перри ответил: «Эти вопросы еще рассматриваются».

Ранее в понедельник глава австрийской компании OMV пообещал достроить «Северный поток – 2» вовремя.

На прошлой неделе в Газпроме сообщали, что «Северный поток – 2» построен на треть.