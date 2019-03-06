Газпром рассказал о степени готовности «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» построен на треть, сообщили в Газпроме по итогам встречи главы корпорации Алексея Миллера с председателем правления австрийской компании OMV Райнером Зеле.

«К настоящему времени в Балтийском море уложено 818 км труб – это уже ровно треть от общей протяженности газопровода», – передает РИА «Новости» сообщение Газпрома.

На переговорах Миллера и Зеле было также заявлено об увеличении с начала года экспорта газа из России в Австрию на 32,3%. Поставки голубого топлива Вене достигли 3,3 млрд кубометров, говорится в сообщении.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что не откажется от поддержки «Северный поток – 2», поскольку Вена нуждается в надежном и безопасном снабжении газом из России.