Глава OMV пообещал достроить «Северный поток – 2» вовремя

Газпром и его европейские партнеры разрабатывают различные сценарии реализации проекта «Северный поток – 2» под влиянием рассматриваемых в ЕС поправок к Газовой директиве, проект планируется завершить в срок, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле.

«Сейчас мы только обмениваемся мнениями о различных сценариях развития событий. Но только тогда, когда финальный текст (Газовой директивы) будет для нас доступен, мы сможем уже более интенсивно говорить о том, какие действия с нашей стороны потребуются», – сказал он, передает ТАСС.

Зеле добавил, что для инвесторов «не очень приятно то, что у проекта меняется правовая ситуация». «И тут возникает вопрос о том, насколько эта директива будет иметь обратную силу, потому что все разрешения, которые мы получили, действуют на старых правовых основаниях. Так что в значительной степени это будет вопрос в юридической плоскости», – пояснил он.

В то же время Зеле заверил, что проект планируется завершить в срок.

Он также добавил, что австрийская нефтегазовая компания OMV приветствует возможную реализацию проекта «Турецкий поток – 2». «Меня интересует любой трубопровод, который придет в Австрию. И любой трубопровод, который идет в Австрию, – это хороший трубопровод», – сказал он, отвечая на вопрос об интересе к проекту в случае его реализации.

Доработанная Газовая директива ЕС должна вступить в силу до запуска «Северного потока – 2» и потому будет распространяться на этот проект. В начале марта сообщалось, что поправки в законодательство Евросоюза, регулирующие трубопроводы из стран за пределами ЕС, могут оказать влияние на обслуживание газопровода «Северный поток – 2», поставив под вопрос участие Газпрома в этом процессе.

Отмечалось, что применение Третьего энергопакета на морские газопроводы должно определяться в каждом конкретном случае странами, на побережья которых выходит труба.